María Lapiedra: todas sus operaciones y tratamientos

Es una mujer muy coqueta y para ella todo es poco con tal de verse guapa: cremitas, aparatología, liposuciones, ejercicio… ¡Que no se diga que María Lapiedra no se lo curra! Así de espectacular se paseaba hace unos días en Llavaneres, en la Costa Maresme, justo delante de donde tiene su casa. Como no todo es gratis en esta vida, la chica se ha dejado una pasta para gustarse y gustarle al hombre de sus sueños: Gustavo González. Ni más ni menos que unos 20.000 eurazos. Claro que para ella esto no ha sido problema ya que su relación con el paparazzi y su paso por 'Supervivientes' le han reportado grandes beneficios, como ya contó QMD!

Para empezar, María se ha tocado la barriguita. Sí, ésa que se queda cuando pasas por dos embarazos, como ella. Para ello se ha puesto en las mejores manos, las de la doctora Luisa Plata. Ella le hizo un moldeamiento de alta definición, dando un aspecto más fitness a su abdomen. Utilizó el vaser, que es un ultrasonido de alta generación que permite extraer de manera más sencilla la grasa y estimular la contracción de la piel y por eso María tiene cero flacidez. Vamos, que lo de machacarse haciendo abdominales, poquito. Eso sí, esta cirugía es indispensable acompañarla de hábitos saludables de alimentación aunque si se suben un par de kilos María seguirá viendo sus marcaciones abdominales.



Pero ahora viene lo mejor… ¿Qué hicieron con la grasa que le extrajeron del abdomen? La juntaron con la que le sacaron de los brazos y se la pusieron en el culete, en plan Kardashian. Así no es extraño que el colaborador de Sálvame esté rendido a sus pies.

La cara es otro cantar. En ella María, además de aplicarse mascarillas, incluso de oro, darse radiofrecuencia para suavizar arrugas y darse luminosidad al rostro se inyecta, cada cierto tiempo, un cóctel de vitaminas y ácido hialurónico.



Bueno, venga, y para no quitarle mérito a la actriz, María también hace deporte. Al menos en varias ocasiones, y como muestra en sus redes sociales, la hemos visto en la playa en chándal a lo Kill Bill…

En el abdomen, María se ha hecho minilipectomía o mommy HiDef, técnica con la que se corrige la diástasis (separación de los músculos abdominales), se desciende el ombligo (donde parece que ella tenía además una hernia tras los embarazos) y se retira el exceso de piel en la parte inferior. Se realiza mediante una incisión parecida a la de una cesárea en la parte baja del abdomen. Ahora le queda someterse a otra intervención que le reconstruya el ombligo, ya que María tenía una cicatriz del piercing y tras esta operación se ve raro.



¿Copiando a Kardashian?

El culo de María Lapiedra cada vez se parece más al de Kardashian. Se ha hecho una lipotransferencia: le pasan la grasa de abdomen y brazos a esta zona, un método que reduce la posibilidad de rechazo. Y si engorda, lo hace en esta zona. Kim ya puede temblar...

Ocho años de amor

María y Gustavo se conocieron hace más de ocho años, mientras él le hacía fotos, y enseguida congeniaron. Por aquel entonces, él estaba casado y tenía cuatro hijos, pero la atracción por la rubia pudo más y vivió durante ocho años una relación extramatrimonial. Hace unos meses, Gustavo decidió separarse y desde entonces mantiene un intenso romance con Lapiedra. Incluso, en alguna ocasión, han confesado que les gustaría casarse y tener un hijo en común.