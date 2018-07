Lo que empezó como una bonita amistad se ha convertido en el romance del año, bueno... de los últimos años. El amor entre Justin Bieber y Hailey Baldwin ha sido bastante intermitente y lleva años 'en llamas'. Su montaña rusa comenzó en 2015, entre idas y venidas constantes. Aunque nunca lograron una relación sólida, parece que desde entonces supieron que son "el uno para el otro", y así lo están demostrando. La pareja ha dado un paso más en su relación y piensan pasar por el altar, ya hasta lucen anillo de compromiso. Aunque las redes sociales todavía no han sido demasiado testigo de su amor, hace tiempo que no se esconden, al menos no en las calles de la ciudad.

La pareja no duda en pasear su amor por las calles de Nueva York, donde se dedican arrumacos, y miradas como esta de Justin a su 'baby' que ¡nos ha derretido por completo!

¡Se la come con la mirada! Y eso no es todo, además de mostrarse de lo más cómplices paseando por la ciudad, con charlas que parecen ser cuanto menos divertidas, después del paseo se montaron en un coche... ¡Y desataron su pasión!

Besito por aquí, besito por allá, secretitos al oído, risitas... Quien diga que estos dos no están enamorados, no ha visto cómo sus miradas hablan por sí solas. ¡Qué bonito!