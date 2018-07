A Alberto Isla y Chabelita se les rompió el amor... o al menos la confianza. La última bronca entre la pareja en el propio bautizo de su hijo desencadenó una inminente ruptura, al menos así se rumoreaba, pero parece que ya está más que confirmado. El ex superviviente ha dejado de seguir, en las redes sociales, a la madre de su hijo, y esto hoy en día... Blanco y en botella. Que no es la primera vez que lo dejan y se reconcilian, pues no, como cantaría la tonadillera; "Yo conozco sus pasos, ya lo siento venir... Yo se bien lo que quiere, he vivido con él, me dejó por un tiempo pero ha vuelto otra vez...". Y todos nos preguntamos, entonces, si es probable que retomen su relación, ¿por qué no se dejan de indirectas? Pues no nos escuchan.

Alberto Isla ha sido el primero en lanzar la primera 'pullita' a la que ya es su ex. Y lo ha hecho por todo lo alto... Mientras Chabelita ha puesto tierra de por medio, ha cogido un avión y se ha marchado, y parece que no quiere parar. Después de París, se ha ido hasta Mykonos para disfrutar de la vida nocturna con sus amigas.

¿Y qué hace Alberto mientras? Pues mandar indirectas a través de la red... Bueno, indirectas por llamarlas de alguna forma, porque esta ha sido directa, pero directa... "Yo no salgo de fiesta, yo salgo a correr", comenta en sus 'stories' junto a un vídeo en el que saca, agotado, la lengua y le acompañan los sudores.

¡Toma ya! Aquí de lo que no cabe duda es de que cada uno se está tomando a su manera la ruptura, pero como ya los conocemos... Quien sabe si en un tiempo volvemos a escuchar eso de "hoy quiero confesar que estoy enamorada". Chabelita, de momento, sigue 'siguiendo' a Alberto en Instagram... ¿Será que no se ha dado cuenta o de que lo tiene tan superado que no necesita alejarse así de él? Tiempo al tiempo.