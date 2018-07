'Sálvame' ha publicado las primeras imágenes de Terelu Campos a su salida del hospital, mientras sus colaboradores se mostraban de lo más preocupados por el estado de salud de su compañera. Carmen Borrego asegura que es muy duro ver cómo una madre tiene que sufrir por un hijo, refiriéndose a su madre María Teresa, unas declaraciones que emocionaban mucho a todos. Pero había una colaboradora que parecía especialmente afectada por todo lo que estaban contando, esa era Belén Esteban. "Es que a mi me afectó lo de Terelu un montón, me emociono mucho al escuchar esto", confesaba Belén, y es que todos sabemos esa faceta de madre guerrera de la princesa del pueblo, y seguro que se pone en el lugar de María Teresa y no puede contener las lágrimas.

"El otro día me levanté y fui con mi amiga a San Judas Tadeo a ponerle una vela para que ayudase a Terelu, las dos creemos un montón en él, si vieras Carmen la de mujeres que había en la cola que iban a pedir por Terelu...", contaba emocionada Belén. Y es que es cierto que ahora que Terelu vive uno de sus peores momentos, otra vez, el público se está volcando al 100% con ella, al igual que todos sus compañeros y los que la rodean.

Carmen Borrego se ha mostrado muy agradecida ante los gestos de cariño de los seguidores del programa, y no ha dudado en hacerlo público, algo que a su hermana seguro le está llegando al corazón.