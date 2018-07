Kiko Matamoros acude a la boda de Diego Matamoros y Estela Grande

Kiko Matamoros ha sorprendido a todos asistiendo finalmente a la boda de su hijo Diego Matamoros con Estela Grande. El colaborador televisivo ha llegado por sorpresa a la Finca Prados Moros, situada en El Escorial donde su hijo y su novia se han dado el 'Sí,quiero' este viernes 14 de julio.Kiko no ha dudado en responder a las preguntas de su compañero, Kike Calleja, que se encontraba en la puerta donde se ha celebrado el enlace de Diego y Estela. "Quería venir, he decidido venir y aquí estoy", comentaba Kiko con una amplia sonrisa y vestido de manera muy elegante. El nuevo defensor de la audiencia se ha hecho de rogar, pero finalmente no ha querido perderse este día tan importante para su hijo Diego. Kiko ha comentando que le costó mucho decidirse porque "podría molestar a terceros" y era algo que él no quería.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Además, ha añadido que la actitud de su hijo con él. Tampoco ha sido la mejor pero ha pesado más los daños que podría hacerse incluso a él y "tomar una decisión de la que podría arrepentirse toda la vida".

Instagram

Tras estas bonitas palabras de Kiko Matamoros, el colaborador ha cargado contra Mar Flores. Cuando Kike Calleja le ha preguntado que qué le parecía que la modelo le hubiese cedido el protagonismo, él se ha mostrado muy contundente. "Claro, claro, me vas a decir que Mar Flores sabía que yo venía, cuando es algo que sólo sabía Laura, Ana y Makoke".

"Esta tiene tiene más cara que espalda. No viene aquí porque no tiene ningún millonario invitado al que poder pescar esta noche, por eso no viene", comentaba Kiko Matamoros ante la cara de circunstancia de Kike Calleja.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Respecto a Marián Flores, el colaborador televisivo ha dicho que la "saludará correctamente" porque no puede hacer otra cosa, ya que no quiere amargarle la vida a nadie. Y es que Kiko Matamoros sólo quiere lo mejor para su hijo Diego. "No estoy nervioso, sólo quiero que todo salga bien y que sean muy felices todo", apostillaba Matamoros.

A Kiko Matamoros lo único que le ha amargado un poco este día es que su hija Ana no haya sido invitada. "Ella ha tenido la generosidad de decirme que entiende que esté aquí y que lamenta no poder estar".