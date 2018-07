Hace a penas dos meses, el amor entre Oriana y el que era su nuevo novio, Pablo, se acabó, al menos para él. El poeta decidía poner fin a su relación con la 'chica reality' y ella acababa llorando por las esquinas. Pero eso pasó, Ori se dio un tiempo "prudencial" para llorar, y ya ha pasado página, aunque a ver qué opina ahora de lo que ha hecho su ex... Ella se sentaba frente a su cámara de Mtmad para explicar la ruptura, pero hasta el momento, Pablo no había dicho 'ni mú' al respecto. Sí, hasta el momento, porque el joven ya se ha pronunciado... ¡A-leluya, A-leluya! ¿Y cómo lo ha hecho? Pues con eso que está gustando tanto entre las 'celebrities', el preguntas-respuestas de Instagram, una nueva tendencia que consiste en dejar que tus seguidores te hagan preguntas abiertamente en una especie de entrevista online.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y ahí mismo ha contado que el amor, para él es "una gran putada", porque "si lo encuentras estás jodido, y si no, no sabrás lo que se siente...", vamos, que el amor a veces duele y eso lo sabemos todos. Pero no se arrepiente ni un segundo de haber estado con Oriana, ni de hacerse aquel loco tatuaje que ambos decidieron compartir; "Fueron preciosas vivencias que en ese momento me hicieron el chico más feliz del mundo".

Instagram

Lo que tampoco han tardado en preguntarle es qué pasó realmente, aunque ha hecho un poco de oídos sordos y ha contestado lo que le ha apetecido... "A veces las cosas no salen como uno desea, pero nos llevamos muy bien, la quiero muchísimo y confío en que conseguirá todo lo que se proponga", confiesa el poeta.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Algo que tiene claro es que ahora mismo no piensa en nuevas relaciones, porque "necesito y quiero un tiempo sin relaciones ni sentimientos. Mi cabeza necesita tomarse por fin una copa con mi corazón".