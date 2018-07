La relación de Kiko Matamoros con sus hijos ha sido toda una montaña rusa de emociones. El colaborador de 'Sálvame' y sus hijos, Diego y Laura, han protagonizado numerosos momentos tensos en diversos platós de televisión, e incluso se distanciaron hasta el punto de no hablarse. Pero eso es cosa del pasado y los Matamoros empiezan a estrechar lazos para recuperar el tiempo perdido. "Nunca es tarde si la dicha es buena", dicen. Así que anoche Kiko Matamoros fue uno de los invitados a 'Volverte a ver', y aunque él no sabía por qué estaba allí, se trataba de su hija Laura, que quería mandarle un mensaje. Ahora que Laura es mamá, se ha dado cuenta de que la familia es lo más importante y por lo que hay que luchar siempre, así lo confesaba ella misma. Es por eso que ha sacado su lado más tierno para pedirle algo a su padre que ha conmovido al público.

"Pese a las carencias que he podido tener yo contigo como padre, quiero que Matías, tu nieto, no las tenga. Quiero que le permitas tu tiempo y todo lo posible...que le lleves a los partidos del Real Madrid, a comprar chuches, a desayunar, al cine... Que pases con él todo el tiempo que no hemos pasado tú y yo", pedía Laura a su padre.

Él no pudo evitar emocionarse ante las palabras de su hija. "Te juro que le quiero con toda mi alma, y te quiero con toda mi alma", decía Kiko mientras Laura rompía a llorar. "Fue muy doloroso romper mi relación con mis hijos", confesaba. "Es una pena con la que me voy a morir", añadía.

"Un padre nunca deja de querer a una hija", asegura Kiko, "no hay un día que no me acuerde de todos mis hijos, no me los puedo arrancar del corazón". Pero el colaborador ha querido lanzarles un mensaje a todos sus hijos; "Les quiero mucho, quiero que sean felices". Ha entonado el 'mea culpa'; "Quiero que entiendan que su padre, mejor o peor, les ha querido y les quiere muchísimo".