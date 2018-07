'Supervivientes' acabó con la relación de Sofía Suescun y Alejandro Albalá, bueno, más que 'Supervivientes', las actitudes de Sofía en Honduras, para qué engañarnos. La ganadora del concurso tuvo un 'affair' con su compañero Logan, y eso no le hizo ninguna gracia al que era su novio, así que no dudó en poner fin a su relación. Pero esta es otra de esas 'montañas rusas' de relación (cual Alberto Isla y Chabelita) y ha vuelto a dar un giro inesperado. La ex pareja se ha reencontrado en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', y han protagonizado una cita llena de sorpresas. Después de unos minutos hablando, decidieron pasar 'la conversación' al 'nidito del amor', una habitación en la que pasaron, a solas, más de una hora... ¡A saber qué hicieron! Y no son suposiciones, solo hay que ver cómo salieron de allí.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"¿Impresiones?", le preguntaba Albalá a Sofía ante la sonrisa tímida de ella... "Yo no quiero estar con otro chico que no seas tú", le confesaba ella. ¡Menuda declaración de intenciones! Los jóvenes comenzaron a acercarse más, y más, y más... Hasta que Sofía agarró la cara de Alejandro, le plantó un beso y le dijo "¿Te puedes callar ya".

Y ambos se quedaron tan sorprendidos como nosotros, como la propia Sofía dice "esto es Mujeres y Hombres, nunca sabes lo que puede pasar". Además, después de su besucona charla, la pareja se fue a disfrutar de una cena romántica.

Así que después de estos tiernos momentos, tocaba explicar qué pasa ahora entre ellos. Sofía volvía al plató para confesar que "gracias a esa cita estamos muy bien", aunque asegura que "no se como llamar la relación ahora mismo, ya veremos si es estable o no". Pero parece que, de momento, sale a flote...y si no os lo creéis, mirad estas imágenes que ambos han compartido en sus redes sociales.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues eso... Pero por si fuera poco, Alejandro se ha atrevido a acompañarlo de un mensaje muy claro; "Mía". ¡Blanco y en botella!