La Rebe ya ha sido mamá. La joven de los Jiménez ('Gipsy Kings') se ha convertido en mamá primeriza junto a José, con quien ha vivido una auténtica montaña rusa en su relación, pero parecen ponerle el broche de oro con este pequeño, a quien han llamado como su papá. El pequeño ha nacido semanas antes de lo previsto, pillando a sus padres en plena crisis amorosa, y es que la Rebe aseguraba sentir que José y ella no se entienden ni se ponen de acuerdo en nada... ¡Vaya faena! "No sé cuando venga el niño cómo lo vamos a hacer. Esto muy agobiada. Tengo miedo de que el niño nazca. No sé si estamos preparados", confesaba. Pues si había crisis, ya llegaba el pequeño para 'arreglarlo'. Sin avisar y sin esperarlo, la Rebe se ponía de parto.

Su marido no tardó en llamar a sus padres para que corrieran al hospital a ser testigos del parto de la Rebe, y su llegada no pudo ser más emocionante. Los abuelos se derritieron al ver al pequeño. "El mejor regalo que le puedo hacer a mis padres es mi hijo", decía Rebe al ver tan ilusionados a Dani y a Marisol con "su capricho".

El pequeño pesaba 3 kilos y llegaba al mundo a través de una cesárea. Y ya se ha convertido en "lo más bonito que me ha pasado en la vida", aseguraba José, "no hay palabras para explicarlo". De momento la Rebe ya le ha prometido a su pequeño darle todo lo que le pida.