Kiko Matamoros tomó la decisión de asistir a la boda de su hijo Diego Matamoros para sorpresa de todos. El hijo del colaborador televisivo se ha dado el 'Sí, quiero' este viernes 13 de julio con Estela Grande y su padre ha decidido estar presente en un día tan señalado. Kiko llegó solo y por sorpresa a la Finca Prados Moros, situada en El Escorial. Y aunque él habló sobre los motivos que le habían llevado a asistir finalmente a la boda de su hijo Diego Matamros, Makoke también ha querido dar su versión sobre la presencia de Kiko Matamoros en un día tan especial para su hijo Diego y su ya mujer, Estela Grande. Makoke ha acudido como cada sábado a 'Viva la vida' y allí ha confesa que fue ella quien animó a su Kiko Matamoros a ir a la boda de su hijo Diego.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Kiko Matamoros llevaba mucho tiempo dándole vueltas a si ir o no a la boda de su hijo. El defensor de la audiencia tenía un debate interno sobre si ir o no a la boda y decidió ir en un último momento. Makoke dijo que animó a su marido a ir porque le veía muy mal y no quería que luego se arrepintiese de no estar en este día tan especial para Diego.

"Laura Matamoros lo llamaba todos los días para animarle a ir y le pedía por favor que no faltase a la boda de su hermano", confesaba Makoke a Toñi Moreno y el colaborador televisivo no quería negarle eso a su hija.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y es que, a Kiko Matamoros le dolieron mucho las declaraciones que hizo Diego Matamoros en su última entrevista en la que negaba a Ana Matamoros como hermana. "Fue algo que nos dolió muchísimo y decidió no ir", apostillaba Makoke.

Aunque al principio Makoke dice que sintió como un "guantazo" que Kiko Matamoros hubiese decidido ir a la boda de Diego, luego se dio cuenta de que no podía ser y se sintió muy feliz de que su marido asistiese al enlace de su hijo con Estela Grande. Fue Anita Matamoros quien dio el último empujón a su padre al decirle que prefería un "padre que tiene que estar cuando tiene que estar a un padre rencoroso".

Pero, ¿cómo vivió Kiko la boda de Diego Matamoros? Makoke ha confesado que Kiko estaba muy tenso y nervioso porque llevaba mucho tiempo sin ver a muchas de las personas que iban a acudir a este enlace, pero "tenía que afrontarlo y estar ahí".

"Se quedó a la ceremonia y al cóctel. Cuando llegó la hora de la cena, prefirió marcharse, aunque Diego le insistió en que se quedara”, confesó Makoke a Toñi.

“Se saludaron y, aunque él le quiso dar dos besos, ella le tendió la mano. Todo fue fenomenal y muy respetuoso estaban felices”, dijo Makoke sobre el encuentro de Kiko Matamoros con Marián, su exmujer y madre de su hijos mayores.