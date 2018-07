La niñera más televisiva es, desde hace días, la madrina oficial de Albertito, el hijo que tienen en común Alberto Isla y su niña, Chabelita. Algo que no ha pasado desapercibido para nadie, de hecho, podría ser uno de los motivos de las grandes ausencias al evento. Ni su madre, Isabel Pantoja, ni su hermano Kiko Rivera, ni sus hijos (primos del pequeño), asistieron al bautizo, algo que ha causado mucho dolor a Chabelita, así lo asegura Dulce, que visita 'Sábado Deluxe' para contar cómo vivieron realmente el bautizo del pequeño. "Ha sido super doloroso para Isabel que no fuera su madre, ni su hermano ni los primos de Alberto", confiesa Dulce.

Asegura que "sufrí al ver la cara de mi niña", porque ha sentido este gesto como un dardo para 'su niña'; "Una vez más se ha sentido arropada solamente por la familia de Alberto", asegura. Además, confiesa que cree que la familia Pantoja ha fallado muchísimo a Chabelita, y esta es la vez más importante, "no tiene perdón de Dios".

El pequeño ha sido bautizado a los cuatro años, asegura, por esperar a Isabel Pantoja, "y le han vuelto a fallar". Tiene claro que, además, por culpa de esto han faltado otras personas, y no cree que haya sido culpa de su asistencia. Asegura que el requisito para asistir no era que yo ella no fuera, porque "yo iba a ir de todas formas". Cree que Isabel Pantoja manipuló a otros invitados para que no fueran al bautizo.

"Ha sido ignorada en el día más importante", y no le da igual todo, como muchos piensan, dice Dulce; "ese día no le reventó el corazón de milagro".



El bombazo ha llegado de la mano de Antonio Rossi, cuando el colaborador le ha preguntado a Dulce cómo es realmente la relación de Irene, la mujer de Kiko, y su suegra, porque él asegura que "Irene Rosales no tiene buena relación con su suegra Isabel Pantoja". Además, cuenta que Irene fue al bautizo para darle la espalda a su marido y a Isabel Pantoja.



Rafa Mora, sin embargo, lo desmiente, y asegura que su relación es "espléndida", que hasta "la he vivido yo". Además, el colaborador no se ha cortado un pelo para decirle a Dulce que si tanto quiere a su niña, debería ayudarla a unirse con su madre, y no lo contrario.



Pero las ausencias del bautizo es lo que más ha dolido a la niña y a su niñera, Dulce asegura que Irene Rosales le dijo a Chabelita que Kiko no le había dejado llevarse a los niños. ¡Se lo prohibió! "Es tan cruel que tengo que decirlo", confiesa. Y es que cuenta que la mesa de los niños pequeños se quedó vacía al no asistir ninguno de sus primos.



Dulce asegura que ha sido una traición muy grande y que, para colmo, "Chabelita le ha dado mucho dinero a su madre y a su hermano en los últimos tiempos".