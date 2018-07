A Oriana la hemos visto ilusionarse y romperse por amor a partes iguales. La chica 'reality' terminaba con su último novio, Pablo, hace unas semanas y se mostraba muy dolida, aunque aseguraba darse un tiempo prudencial para llorar y rápido pasar página. Y puede que ya lo haya hecho del todo... Si poco después de su ruptura confesaba haber tenido un 'affair' con uno de sus ex novios (todo apuntaba a que se trataba de Álex), ahora podría haber dado un paso más. Marzoli se sentaba anoche en 'Sábado Deluxe' para someterse a un 'test' de inteligencia, y no tardaba en saltar la bomba de que podría tener un nuevo "amigo".

Era María Patiño la que lanzaba la "noticia" después de ver una de las últimas publicaciones de Instagram de Oriana, en la que aparece de la mano de un hombre en una piscina y con unas vistas espectaculares.

Instagram

Y esa mano resulta ser de Euyenio, un amigo millonario de Cristiano Ronaldo. La propia María Patiño confesaba que el joven ¡tiene una casa que vale 15 millones de euros! Eso sí, que conste que ella no lo sabía. "No se le puede acusar de nada porque siempre ha estado con chicos normales", aseguran los colaboradores, algo a lo que ella daba la razón; "Interesada nunca he sido. No podría estar con una persona simplemente por su dinero", explica. Y pronto quiso cortar el tema para no desvelar demasiados detalles sobre lo que son; "La entrevista en teoría era sobre el test de inteligencia".