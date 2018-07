El Instagram de Justin Bieber es, cuanto menos, extraño y digno de comentar. Lo mismo sube una fotografía profesional en la que aparece de lo más sexy, que planta un 'edit' sobre sí mismo caricaturizado. No tiene término medio. Su Instagram no sigue ninguna línea, vamos, que no es digno de ser 'influencer', pero claro... es Justin Bieber. Le sobran los seguidores. Concreta mente 101 millones de personas están pendientes de los movimientos de Justin, así que lo sentimos, pero no se nos escapa una. Desde que anunció su compromiso con Hailey Baldwin, Justin Bieber no ha parado de subir a sus redes sociales fotografías que gritan a los cuatro vientos todo el amor que siente por ella y lo bien que les va juntos. Pero también hace algún que otro movimiento que nos tiene descolocados...

Hace unos días le dio por subir fotografías de lo más 'hot' dándose un baño con Hailey y comiéndose a besos. Unas publicaciones que no tardaron en subir la temperatura de la red...

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Jul 13, 2018 at 10:10pm PDT

Pero lo curioso no es esto, no. Lo sorprendente es que minutos después las eliminó, todas menos una. ¿Cuál es el motivo? ¿Será que los 'fans' de Selena tienen tanto poder que han llenado la red de críticas y se ha visto obligado a borrarlas? ¿Será que a Hailey no le gustaban? ¿Está intentando llamar la atención? Estas incógnitas quedarán, probablemente, en el aire eternamente.