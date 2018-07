Chabelita y Alberto Isla ya no están juntos. No sabemos si se les ha acabado el amor de tanto usarlo o si tras la venta de la exclusiva del bautizo de su hijo ya no tienen necesidad de seguir juntos (¿hasta un más que posible nuevo aviso?). Dulce, en su última intervención en el ‘Deluxe’, no quiso ni confirmar ni desmentir la noticia, pero las pruebas no dejan de señalar hacia una misma dirección. Tras rumorearse que la pareja había protagonizado una gran bronca durante el convite posterior al bautizo, la hija de Isabel Pantoja puso tierra de por medio y se fue junto a un grupo de amigas de vacaciones a París y Mykonos.

Mientras tanto, el ‘exsuperviviente’ ha aprovechado para hacer limpieza de Instagram y dejar de seguir a la que hasta hace unos días era su prometida. Y ya de paso, enviarle una indirecta muy directa… "Yo no salgo de fiesta, yo salgo a correr", comentó en uno de sus 'stories' junto a un vídeo en el que saca, agotado, la lengua y le acompañan los sudores. Lo mejor de todo es que este fin de semana sí que ha salido de fiesta, colgando un vídeo en el que aparece dándolo todo y cantando un trozo de una canción de Thalía: “Y si no me acuerdo, no pasó”. ¿Acabaría teniendo lagunas en su noche de fiesta?

Y como la cosa va de canciones, Isa Pantoja también ha tirado de repertorio para enviar un mensaje velado a su ex. Eso sí, nada de inspirarse en las canciones de su madre, sino en un tema de Zion & Lennox, ‘La Plater (Bandolera)’. “No se da cuenta que va a dormir él sólo. Porque sola no te acuestas”, se le oye decir a la hija de tonadillera en un vídeo publicado en sus ‘stories’ de Instagram. ¿Tendrá ya un sustituto de Alberto en su alcoba?

Además, Chabelita, antes de poner rumbo de vuelta a nuestro país, desde la isla griega ha colgado una fotografía de lo más ‘natural’ acompañada de un comentario que parece ser otro dardo envenenado dirigido a Alberto. “Hay quien se dedica a disparar balas que me rozan, pero no me dan… #VIVE”, señala la joven. ¿Se la bufará tanto como dice todo lo que diga y haga Isla?