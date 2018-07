La colaboradora de 'Sálvame Deluxe' siempre ha presumido de tener una estupenda relación con su hija, Andrea Janeiro. Esto último, algo que ha quedado demostrado gracias a un divertido descuido de Belén Esteban con su teléfono mientras se encontraba grabando el show de Telecinco. Belén Esteban, que asistía al relato de Raquel Mosquera en plató, tuvo que salir de plató para contestar su teléfono. La anécdota hubiera pasado inadvertida sino fuera porque no contó con que su micrófono estaba abierto y se oía todo lo que decía. "Andrea, estoy trabajando".

Telecinco

Una vez en plató, se dio cuenta del error: "¿Se me ha colado, no?", preguntaba con una sonrisa. La breve pero intensa conversación deja al descubierto que a pesar de estar en pleno directo, Belén no duda en coger el teléfono cuando ésta le llama.

Gtres

Eso sí, una vez que se hubo percatado de que el tema de la llamada no era urgente, optó por seguir cumpliendo con su obligación laboral. ¡Que nadie acuse a Belén de no ser una madre ejemplar y una mujer entregada a su trabajo!