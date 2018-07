Alessandra Ambrosio se estrena como soltera y... ¡no parece que la modelo lleve muy mal la separación de Jamie Mazur! De hecho, a tenor de estas imágenes, está disfrutando a tope su primer verano sin marido. Lo hace en aguas ibicencas. ¡Sí, otra famosa que se apunta a la isla Pitiusa! La top apostó por el bikini para lucir tipazo y para darse un chapuzón en buena compañía... Eso sí, ella asegura que ahora no quiere hombres en su vida: "Estoy centrada en mis dos hijos, Anja y Noah, y mi trabajo como actriz, que ahora mismo es lo que más me llena y lo que me hace verdaderamente feliz".

¿Quién será su acompañante masculino que se sumerge junto a ella en el agua? De momento, tendremos que esperar, pues aunque la top afirma que no quiere hombres en su vida, ya se le ha relacionado con el actor y productor brasileño Raúl Guterres.

Por lo que se ve, aunque Alessandra es muy atrevida en sus posados y sus desfiles, no es tan segura para meterse en el agua. ¡Cómo le costó a la brasileña! Eso sí, una vez dentro disfrutó de un baño bien fresquito.

Después salió del agua cual sirena, ¡vaya modelito se había puesto! Enfundada en un biquini de color arena, con un top bandeau para que no se le quedara ni una marca. Además, los cordones hacían un efecto 'push-up' ¡de infarto!