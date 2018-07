Emily Ratajkowski y Gigi Hadid han revolucionado la isla de Mykonos. Desde que ambas modelos llegaron para cumplir un compromiso profesional, todo el mundo ha estado pendiente de estas dos bellezas que han causado sensación. Ambas fueron las grandes protagonistas de la inauguración de un centro comercial de lujo en Mykonos. Una vez concluido el evento al que acudieron, las modelos aprovecharon para hacer un minicrucero por el mar Egeo, donde presumieron de tener un cuerpo de escándalo. Por algo son las 'tops' del momento.

Durante su estancia en Mykonos, la modelo y actriz británica dejó claro que cuando su maridito, el productor Sebastian Bear-McClard, no está, ella no se aburre ni un minuto. Al contrario, en compañía de su 'amigui' la también modelo Gigi Hadid, ambas disfrutaron de una jornada marítima rodeada de amigos.

Mientras que Gigi ocultó su espectacular tipazo con un clásico bañador negro, Elena, por contra, decidió presumir de cuerpo serrano con un sugerente dos piezas azul oscuro con lunares blancos.

Con este modelo de lo más flamenco, de su propia firma Inamorata Swin, Elena se entregó a hacer el payasete para la cámara de un amigo. Estaba tan entregada a la espontánea sesión fotográfica que no parecía echar en falta a su maridito, que en esta ocasión no la acompañó.

Lo sentimos mucho por él porque ella estaba en su salsa regalándole posturitas y muecas a su amigo que incluso la inmortalizó haciendo una peineta. ¡Lo que le gusta a la top posar para sus redes sociales!

La británica, que ha hecho alguna incursión en el mundo del cine, asegura que le gustaría desarrollar más su faceta de actriz. ¿Sería tanta pose su manera de mostrar sus dotes artísticas? "Me he dado cuenta de que me encanta ser creativa; eso es lo que me hace feliz", asegura. ¡Se nota, se nota!