María Hernández se ha propuesto ser la próxima gurú de belleza española a través de su canal de MTMad. La ex viceversa colgó hace tan sólo unos días un vídeo en el que probaba y comentaba varios trucos caseros de belleza (los famosos remedios de abuela) y si funcionaban o no... algunos salieron estupendamente, mientras que los otros quedaron expuestos como inútiles.

Ahora, sin embargo, María ha querido ir más allá. La chica del futbolista Rubén Castro ha compartido algunos de sus trucos de belleza personales... y no ha despertado lo que se dice "pasión" por ellos entre sus seguidores, porque alguno ¡es bastante perjudicial para la salud!

¿Merece la pena poner en riesgo la salud por estar guapa? Cualquier persona en su sano juicio diría que no, pero a ella eso le da lo mismo, porque le debe de funcionar. En su último vídeo, da un truco para conocer nuestro tipo de piel: y es de lo más casero, porque consiste en pasar un papel por la cara para ver si absorbe grasa o no. Más sencillo (y de cajón, todo sea dicho), imposible.

¿Y qué pasó cuando expuso su truco para estar morena? Pues que a María no se le ocurrió otra cosa que confesar que ella nunca usa protección solar. ¡¿Pero dónde vas, loca?! Así es: ella dice que es muy morena de forma natural y que nunca se quema, pero teniendo en cuenta la fuerza con la que pega el sol estos últimos años... ¡mejor no arriesgar!



"Ya sé que me vais a regañar y a decirme que el sol es muy malo, que hay ciertas horas a las que no hay que exponerse... pero es que no me gusta la protección. Me gusta incluso ponerme aceite bronceador... pero bueno, cuando me lo pongo siempre es con un poquito de protección, sí", señala previendo las críticas.



Aún así, dice que va a tratar de cambiar ese hábito (y de beber más agua para mantener la piel hidratada, porque asegura beber poco): "Esto para mí, porque soy una burra, pero a mis niños sí que les pongo factor 50. Además, yo soy morena de piel, así que tampoco me quemo. Es verdad que tengo que cambiar ese hábito, el sol es muy malo, y encima viene muy fuerte. Lo voy a intentar", promete, y es que la piel tiene memoria, y cada quemadura puede desembocar en problemas mucho más serios...¡así que siempre hay que usa protección, y de la alta!