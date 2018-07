La hija de María Teresa Campos ha vuelto al hospital universitario Fundación Jiménez Díaz. Y lo hace casi una semana después de haber sido intervenida a causa de su segundo cáncer, un tumor primario localizado en el pecho izquierdo. Sin embargo, que nadie se alarme, la razón de su regreso no es otra que una revisión médica. Terelu, que se ha dejado ver sola a su llegada del centro, ha aparecido con un conjunto de color rosa, que es precisamente el color que se usa en la lucha contra el cáncer. De este modo, Terelu demuestra que no se rinde en la su dura lucha, mostrándose como una mujer fuerte, dispuesta a no rendirse ante nada.



Y así, abanderada del color de la esperanza en la lucha contra la enfermedad que tanto le ha afectado en su vida, Terelu se ha presentado para conocer cuál es el estado de su salud. Fue ella misma la que confesó en 'Sálvame Deluxe' que no podría saber si tendría que aplicar radioterapia o quimioterapia hasta después de ser intervenida.

Recordemos que Terelu fue intervenida el pasado 11 de julio a causa de un nuevo cáncer de mama, un tumor primario en el pecho izquierdo que le fue detectado hace un par de semanas. Después de la operación, que fue un éxito, queda esperar a ver cómo evoluciona todo para saber el tratamiento que tiene que seguir la presentadora.



Sin embargo, pasado el susto de la intervención, todos respiran tranquilos, tal y como declaró María Teresa Campos: "Dando gracias a Dios de que mi niña está bien... Alejandra Rubio ahora está muy contenta de ver a su madre bien". Quien también ha estado al lado de Terelu en todo momento ha sido su hermana, Carmen Borrego. Y, por supuesto, tampoco han faltado las muestras de cariño de sus compañeros, que han demostrado que en estos duros momentos Terelu no está sola.