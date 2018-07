Noelia López no solo sigue la moda en cuanto a la ropa se refiere, y es que la modelo es una de esas 'celebs' que se han unido a la tendencia de responder preguntas a través de Instagram. Ya hemos visto cómo lo han hecho rostros como Alejandra Rubio, Jon Kortajarena, Laura Escanes... y ahora ha sido el turno de Noelia. La sevillana ha aprovechado el cuestionario para desvelar algunos de sus secretos, tanto de belleza (o se ha cortado al decir que pesa 59 kilos o la talla de pantalón que usa, que es la 36) como los más íntimos, entre ellos si está o no con el padre de su hijo. Hace poco más de un año Noelia y Arnaldo Alonso daban la bienvenida a su bebé, un pequeño fruto de una relación que en alguna que otra ocasión ya vio su final. Pero hoy, cuando sus seguidores le han preguntado si tenía pareja o no, Noelia ha contestado de manera contundente. "Muchísimas veces se repite esta pregunta, si estoy casada o soy madre soltera. Os respondo en general: no fui madre soltera pero mi estado civil es: SOLTERA".

Y además de confirmarlo ella misma, también lo hacen sus publicaciones en la red social. Ya no queda ni rastro de Arnaldo y cuando comparte una fotografía con el pequeño no duda en asegurar que esa es 'su familia'.

Esta no es la primera vez que la pareja rompe su relación, ya en a principios de 2016 en una entrevista para DIEZ MINUTOS, Noelia López confesaba que había roto su relación con Arnaldo Alonso. Además, ha confesado que "Para mí la maternidad ha sido mucho más dura de lo que pensaba. Al final con el tiempo y ganas nos adaptamos a todo, pero ser mamá independiente y trabajadora y tener a mí familia lejos se nota muchísimo".