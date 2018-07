En unos días en los que a la gente no le apetece cocinar nada y está más preocupada de ir alternando el chiringuito con la playa o la piscina, nada mejor como ver a cinco celebrities dándolo todo entre fogones (y ya de paso, lanzándose puñales). ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition’ se estrenó el pasado lunes por todo lo alto con una cena que tuvo como anfitrión a Rafael Amargo y cuatro invitados de ‘renombre’: Carmen Alcayde, Mónica Hoyos, Oriana Marzoli y Alonso Caparrós. El bailaor, en un afán de demostrar la mezcla de culturas que lleva encima, ideó un menú con toques orientales que fue a todas luces lo menos importante de la velada…

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cuatro

La primera en llegar a casa del artista fue Oriana Marzoli, a quien Rafael parecía no conocer de nada. Tanto es así, que la invitó a bajar las escaleras de su casoplón cual si fuera una vedette, profesión que la joven desconocía por completo. “¿Qué es una vedette?”, se preguntó Oriana. Y es que ella solo entiende de realities, a tenor de su carta de presentación: “He estado en cuatro realities, pero si ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se puede considerar un docureality he estado en 5”, explicó antes de dejar claro que la humildad no es algo que vaya con ella y asegurar que era “la mejor”.

Gracias al resto de vídeos de presentación pudimos saber que Alcayde es una apasionada de las piscinas de bolas y que Alonso Caparrós ha montado un club de boxeo para puretas. Además, le gustaría crear su propia religión, en la cual todo el mundo iría en “pelotas”. Por su parte, Mónica Hoyos, la mujer sin edad, asegura convertirse en “taxi” todas las tardes y ser aficionada al autotuning de ropa. ¿Qué se toman estos antes de cada cena?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cuatro

Durante el aperitivo, mientras que la que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’ se mostró dispuesta a pelotear a todos, Hoyos estuvo a punto de matar a Marzoli cuando la presentó como “la ex de Carlos Lozano”. ¡Con el extensísimo currículum que tiene la peruana! Aunque las féminas intentaban ir de finas, Caparrós se lanzó como un buitre a coger un tazón de salmorejo, con tal mala fortuna que acabó dándose un buen golpe en la cabeza con una lámpara que Amargo tenía en el jardín.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El bailaor, que tiene la casa repleta de fotografías suyas, en un ejercicio de narcisismo sin límites, fue sirviendo platos entre zapateos varios y continuos rascones de cabeza. Durante la velada, descubrimos que Oriana ha pisado la universidad para estudiar Derecho, pero tan solo le duró esta aventura del saber cuatro meses, ya que, para ella, cualquiera que haya estudiado es “un frikazo de cuidado”.

Cuatro

Entre pullitas varias y con el sarcasmo con los pies directamente encima de la mesa, los comensales fueron valorando los platos del anfitrión, quien no pudo más que lamentarse por la mala educación de estos. Como no podía ser de otra forma, en el fin de fiesta Amargo los deleitó con un sarao flamenco, en el que hizo gala de su arte acompañado de las voces de la hija de Tina de las Grecas y Rocío Rivera.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cuatro

Pese a que Alcayde fue la más crítica de todos a la hora de valorar los platos, señalando con cierta ironía que el helado del postre estaba bueno tan solo porque estaba frío, fue la más benévola de todos y le dio a la cena de Rafael un 7. Por su parte, el resto se decantó por plantarle un 6. La próxima semana toca el turno de Mónica Hoyos, ¿qué tal se le dará la cocina a la ‘ex de Carlos Lozano’?