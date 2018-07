A Britney Spears se le escapa un pecho en pleno concierto

¡Con la cantidad de horas que se pasan las estrellas planeando sus vestuarios y siempre acaban teniendo algún problema! Y si no que se lo cuenten a Britney Spears, que, en pleno concierto, tuvo un pequeño problemilla con uno de sus pechos, que pidió libertad ¡y se escapó del sujetador!

Lo que leéis: la princesa del pop también es humana, también tiene pechos y también se le ponen rebeldes de vez en cuando. Y eso que nosotras, personas normales y corrientes, no nos ganamos la vida encima de un escenario, pero ¿a cuántas de nosotras no se nos ha escapado una del bikini por culpa, por ejemplo, de una ola traicionera en la playa?

YouTube Salvatore Bellamo

Britney se encontraba en mitad del primer concierto de la gira 'Piece of me' en Maryland cuando, de repente, una de sus glándulas mamarias se salió del prieto sujetador de su modelito (diseñado por Marco Morante), dejando a la vista su pezón ¡durante más de dos minutos!

YouTube Salvatore Bellamo

La cantante se encontraba entonando la canción 'Do somethin', pero no fue hasta el final de la misma cuando se recolocó, como quien no quiere la cosa, el pecho dentro del sujetador mientras daba las gracias al público: "¡Me siento tan bien de estar de vuelta en el escenario! Gracias, DC, por el sorprendente comienzo de la gira Piece Of Me", señaló feliz.

Este, sin embargo, no es el primer (ni, suponemos, el último) 'wardrobe malfunction' (como se le dice en inglés) que sufre Britney: ya el año pasado, durante su residencia en Las Vegas, también dejó ver uno de sus pechos por culpa de un body demasiado escotado que no iba demasiado bien con la enérgica coreografía...