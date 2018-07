Rafa Mora desvela la nueva ilusión amorosa de Alberto Isla

Aquí, el que no corre, vuela, y si no miremos el caso de Alberto Isla y Chabelita, que hace tan sólo una semana estaban bautizando a su hijo, Albertito, y dos días después estaban rompiendo, por tercera vez, su relación. Y ahí no acaba la cosa, porque ahora ella ha decidido poner tierra de por medio con sus amigas yéndose a París y Mykonos... ¡y él echándose una nueva novia!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Lo que leéis: no hace ni medio mes que Alberto e Isa Pantoja han roto, y él ya tendría una nueva ilusión con la que quitarse las penas y por la que beber los vientos. O al menos, eso afirmó Rafa Mora este lunes en 'Sálvame' con uno de sus bombazos.

Mediaset

El colaborador y ex tronista fue contundente: "Alberto Isla le ha buscado sustituta a Isa Pantoja". Con esas palabras levantaba Rafa al resto de colaboradores de sus sillas, en un nuevo capítulo del turbulento historial amoroso de la hija de la tonadillera y su ya ex novio...

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Según pudo confirmar Rafa, foto en mano (que no pudo enseñar a cámara), la joven "es rubia" y "muy guapa", algo en lo que coincidió con la presentadora del espacio, Paz Padilla. ¿Será cierto que Alberto ha pasado página tan rápido? ¿Habrá sido ella la causante de la ruptura entre Chabelita e Isla? Seguiremos informando...