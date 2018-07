Desde que se conocieron hace dos años, Kourtney Kardashian y su novio, el modelo y boxeador Younes Bendjima, han sido inseparables. Se han ido de vacaciones juntos a Egipto, a Italia, a Coachella y a otros destinos de ensueño. Y no pasa una semana sin que se tomen un selfie sexy juntos. Y aunque ha habido baches en el camino, Kardashian y Bendjima aparecen siempre como la pareja perfecta ... O al menos así era hasta el lunes, cuando Bendjima escribió un comentario mordaz y vergonzoso en el Instagram de Kardashian, acusándola de mostrar su trasero para conseguir 'likes'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La foto de la discordia es una imagen de Kourtney posando en bikini, lo que desató los celos de su pareja. En un comentario, ahora borrado, Bendjima la avergonzaba por posar provocativamente para sus 64 millones de seguidores de Instagram sólo para aumentar su número de 'likes'. "¿Eso es lo que necesitas mostrar para obtener 'likes'? escribió Bendjima.

coming soon to a bank near you A post shared by Younes Bendjima (@younesbendjima) on Nov 1, 2017 at 10:42am PDT

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aunque el comentario fue eliminado poco después, lo que Bendjima dijo fue captado por docenas de fans, que lo acusaron de humillar a la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" por enseñar el trasero. Y aunque no está claro si Bendjima estaba bromeando con Kardashian o simplemente le reprimía, lo que dijo se ha visto como un comentario machista.

italia con la mia cara 🍝 A post shared by Younes Bendjima (@younesbendjima) on Jul 2, 2018 at 11:47am PDT

Los fans respondieron rápidamente, y aunque algunos se pusieron de parte de Kourtney, con comentarios como "Younes no está contento, no durará con ella. Es un hombre musulmán y quiere que esté cubierta", otros aprovecharon para criticar a la influencer. "Tu hombre te llamó la atención. Eres demasiada vieja para estar haciendo esto. Ve a ser madre y haz cosas de mamá" o "al menos tu novio tiene más clase que tú", fueron algunos de los comentarios.

Quienes parecen vivir ajenos a los comentarios son la pareja, ya que por el momento Kourtney Kardashian y Younes Bendjima siguen juntos y tan felices como siempre.