La actriz americana Demi Moore vuelve a estar de rabiosa actualidad. Y no, esta vez no es porque se haya echado un nuevo ligue, o haya protagonizado una nueva película, sino que su demoledor discurso no ha pasado desapercibido para nadie. Recientemente, la interprete ha acudido al programa de humor 'Central Comedy Roast' donde ha soltado lo más grande por su boquita. La ex de Aston Kutcher se ha despachado a gusto contra su ex pareja, y padre de sus tres hijas, el actor Bruce Willis.

"Pienso en nuestro matrimonio como en El sexto sentido. Tú estabas muerto todo el tiempo...". Así de contundente se ha mostrado la intérprete nada más poner un pie en el escenario. Pero esto ha sido solo el principio porque, segundos después, la actriz ha vuelto a la carga contando que Bruce pensaba que divorciarse de ella había sido su "mayor error". Algo que la actriz no comparte porque considera que su ex churri ha "tenido peores errores". Errores como por ejemplo asociarse con Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone para invertir en la cadena de restaurantes 'Planet Hollywood'; protagonizar la película 'El gran halcón'; hacer campaña por el político estadounidense Michael Dukakis o rechazar el papel para para 'Oceans's Eleven', y que después le arrebató George Clooney. Un sinfín de fallos que la actriz ha rematado con un "para centrarte en ¿tocar la harmónica?".

Pero aquí no acaba la cosa. Y es que, al parecer, el traje negro semi transparente y repleto de brillantina, que lució la actriz en su noche más estelar, la dotó con una fuerza sobrenatural para seguir repartiendo estopa contra su ex. Y es que Demi, haciendo referencia a su papel de teniente O'Neil en la película de 'G.I. Jane', dijo en tono jocoso que uno de los motivos por los que rompieron fue porque "Bruce jamás superó el hecho que a mí ser calva me quedara muchísimo mejor que a él".

Unas palabras que el actor, que estaba presente entre el público, encajó con mucha deportividad. Es más, incluso se rió en varios momentos. Por eso, cuando Demi terminó su fulminante discurso el actor se levantó de su silla, subió al escenario y se fundió en un abrazó con su ex pareja. A fin de cuentas, rompieron hace más de veinte años y tienen tres hijas en común. Hijas de las que, por cierto, Demi dijo que: "Son muy sensatas, teniendo en cuenta que dos de ellas son mitad Bruce Willis".