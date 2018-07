Romina Malaspina y Logan Sampedro, ¿salen juntos?

¿Está Romina Malaspina enamorada? Eso es lo que le podría haber pasado en Honduras después de convivir varias semanas con Logan Sampedro, el guapo asturiano que se proclamó finalista del programa de Telecinco. El ex superviviente trató de atraer hacia sí a Sofía Suescun, pero la relación con Alejandro Albalá de ella y las ansias de minutos de cámara de él (según Sofía) hicieron que su relación se hundiera en el fondo del mar y nunca nadie quisiera rescatarla...

Ahora, sin embargo, podría haber sido la explosiva rubia la que sí se podría haber llevado al morenazo "al huerto", según quiso saber Rafa Mora, y es que, cuando el río suena, agua lleva... Ella, sin embargo, lo negó todo: "No, con Logan no. Lo adoro, pero somos amigos", zanjó.

Belén Esteban, sin embargo, no quedó del todo convencida... y dio voz, una vez más, a muchos que pensábamos lo mismo que ella: "O sea que te has enrollado. Porque, cuando dicen que son muy amigos, algo ha pasado", señaló entre risas la princesa del pueblo.

Ella, sin embargo, siguió en sus 13: "No, de verdad, no tendría ningún problema (en decirlo)", respondió Romina con una sonrisa, un detalle que hacía su respuesta menos creíble todavía... ¿Habrá habido o no habrá habido rollito hondureño a su vuelta a España?

Romina, por su parte, también adelantó que está la mar de a gusto en nuestro país y, aprovechando el tirón que queda de 'Supervivientes 2018' (habiendo sido la edición más vista de su historia), ha confesado que ha venido a España para quedarse: "Estoy con muchos proyectos en España. He empezado a estudiar, a hacer seminarios de lo que yo soy... Actuación, presentadora... y continúo con mi carrera de Argentina como modelo", explicó. Vamos, que tendremos Romina para rato...