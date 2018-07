Chiqui y Borja, en pie de guerra contra el Maestro Joao

Almudena, más conocida como Chiqui de 'Gran Hermano', y su marido Borja se han cansado. Ya no pueden más y ¡han estallado en 'Sálvame! La pareja ha hablado este martes en el programa para rajar lo más grande del Maestro Joao. Según ha contado Borja, su mujer escribió al vidente tras su salida de 'Supervivientes' y aún está esperando contestación por su parte. Además, ha añadido que lleva más de un año sin ver a su ahijada, su hija Alma. Al parecer, sus seis años de amistad se han visto totalmente rotos por culpa, según ellos, de Luismi, conocido como 'el niño'. El joven ha sido la persona que le ha manipulado para que cortara toda comunicación con ellos.

Borja, en plató, ha dicho que Joao era como su hermano, mientras que Almudena, desde su casa en Cartagena, ha explicado que Luismi no es una persona transparente que "manipula" a su ex amigo. Le echa en cara que ella le ha prestado su imagen para su negocio y le ha abierto las puertas al mundo de la farándula por lo que no entiende su comportamiento.

En su momento, cuando su amistad parecía irrompible, Chiqui y Borja eligieron a Joao como padrino de bautizo de su hija Alma. Una decisión de la que ahora se arrepienten. Chiqui ha llamado al Arzobispado de Cartagena para hacer la consulta. Sin embargo, y muy a su pesar, "los libros sacramentales no se pueden rectificar" ya que es una elección libre de los padres y ni si quiera el Papa puede hacer ningún cambio. Así que su gozo en un pozo...

Estas declaraciones se enfrentan a la opinión de Maestro, que según Laura Fa está molesto porque "ponen a la niña en medio de la polémica". Pero Almudena lo ha negado rotundamente llegando a afirmar que él fue el primero que quiso vender la exclusiva del bautizo de su ahijada.

Además, por si fuera poco han contado 3 secretos íntimos del vidente. En primer lugar, según Chiqui y Borja, el Maestro ha hablado mal de Lydia Lozano y Mila Ximénez. En segundo lugar, engordó 10 kilos para poder ponerse la banda gástrica ya que cuando fue por primera vez a la consulta el médico le dijo que no pesaba lo suficiente para operarse. Y en tercero y último lugar, dicen que Maite Galdeano le pidió que le hiciera un ritual de amor para conquistar a Amador Mohedano.

Sergi Ferre ha acudido a casa de Joao para que respondiera a las acusaciones del matrimonio. El vidente no ha querido dar explicaciones aunque deja claro que no tiene intención de recuperar la amistad. Cuando Sergi le dice que Chiqui ha confesado que si habla de él se tendría que ir de España, la reacción del exsupervivientes es un ataque de risa. Sin duda, una amistad rota que no parece tener solución...