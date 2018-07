Diego Matamoros y Estela Grande se dieron el 'Sí, quiero' el pasado 13 de julio en la Finca Prados Moros, situada en El Escorial, ante más de 100 invitados, entre los que finalmente se encontró el padre de novio, Kiko Matamoros. Una aparición que pilló totalmente por sorpresa tanto a la prensa que se agolpaba a la entrada de la finca como a su propia familia. Ya como dijo él mismo confesó no fue una decisión fácil pero finalmente optó por asistir: "Quería venir, he decidido venir y aquí estoy". Y es que Diego puso en un aprieto a su padre al no invitar ni a su mujer, Makoke, ni a su hija Ana Matamoros. Ahora, días después, el defensor del espectador ha hablado por primera vez de este día tan especial para su hijo...



En una conversación telefónica, Kiko Matamoros ha confesado que fue una sensación "contradictoria" ya que sentía alegría al ver a su hijo feliz pero también estaba triste porque no estuviera no su hermana Ana. Además, ha añadido que lo que menos le gustó fue la actitud pública que tomó su hijo días antes. También ha contado que antes de tomar la decisión de acudir quiso comunicárselo a su mujer y su hija, a las que les pareció estupendo que asistiera.

A pesar de que la fiesta se alargó, Kiko ha confesado que solo estuvo en la ceremonia: "Me tomé dos refrescos, comí algo de jamón y me fui". A lo que añade que saludó a sus hijas pequeñas, de las que no quiere hablar más, y también a su exmujer, Marian Flores: "Le fui a dar dos besos y ella me tendió la mano".

Sin embargo, el defensor del espectador no ve nada claro que su relación con su hijo mejore ya que cree que Diego ha sido "muy injusto" con él. Por lo que "no tengo elementos para ser optimista" en cuanto a una posible reconciliación.