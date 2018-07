❤🔥MUJERIEGO 🔥❤ (Enlace del vídeoclip en mi biografía) . Hasta el coño de que te engañen!? Harta de cuernos??... Tranquila te traigo la canción perfecta!! . Foto: @joancrisolphotography 📸 #AmorRomeira #NuevoHit #Mujeriego #Diva #MiVida #TuEnvidia

A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) on Jul 13, 2018 at 2:06am PDT