Que a nuestros famosos les encanta ir de punta en blanco (a algunos, claro, porque otros van hechos un Cristo viejo) lo sabemos todos: que si cortes de pelo nuevo cada semana, modelitos de firma, zapatos y bolsos caros, tratamientos, retoquitos... pero hay veces que se les va la pinza y se olvidan de que luego tienen que volver a ponerse delante de una cámara... como le ha pasado al actor y director Javier Ambrossi, que la ha liado bastante parda con unas tijeras en la mano.

De hecho, todos recordamos a Javier Ambrossi tal que así: con una bonita cabellera de ondulada y morena...

...que ahora va a tener que raparse para deshacerse del destrozo que se ha hecho al creer que podía cortarse el pelo a sí mismo, algo que ha querido compartir en sus redes sociales, como si de la Britney Spears de 2007, maquinilla en mano, se tratase:

¿Pero qué has liado, Javi? "Yo mismo con unas tijeras", escribía en su Instagram Stories, en lo que parecía una forma de compartir su arrepentimiento con sus miles de seguidores. No sabemos lo que pensará su marido, Javier Calvo, pero no creemos que se haya reído mucho de la desgracia que se ha hecho, porque ahora ¡le va a tocar raparse!

"¿Loca?", preguntaba en una encuesta en sus Stories. Las respuestas estaban claras: sí o no... y no había que ser un lince para saber que más del 90% de sus seguidores votarían que sí. Los que votaron "no" ¡deben de estar igual de mal de la cabeza que él! La que has 'liao', pollito...