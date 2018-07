Es el actor de moda y nadie quiere perdérselo. Cual estrella de Hollywood, Brays Efe no se pierde ningún sarao, se pasea con mucha elegancia por todas las alfombras rojas habidas y por haber y posa ante las cámaras con un saber estar sin igual. Tanto es así que recientemente se ha dejado caer en la premiere mundial de la primera película producida por Amazon, 'Six Dreams'. La presentación tuvo lugar en el madrileño cine Capitol y el intérprete del momento acudió de una guisa con la que no dejó a nadie indiferente.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Con su característica media melena al viento y su profunda barba, Brays se enfundó en camiseta amarillo canario, firmada por su amiga Maria Escoté, y unos pantalones cortos de color verde con rayas rojas y naranjas. Pero aquí no acabó la cosa, pues el actor terminó de rematar su look casual con unas bambas negras, un poco pasadas de vueltas, y unos calcetines grises que se subió hasta el tobillo. Y es que no hay nada mejor que acudir al cine con un atuendo de lo más fresquito y cómodo, debió pensar el actor.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aunque esta no es la primera vez que el canario se enfunda en tales atuendos para pasearse por una alfombra roja. Hace tan solo unos días, Brays apostó todo al rojo y se enfundó en una chaqueta de lo más peludita y unas bambuchis de lo más molonas para asistir al aniversario de Vogue. Y es que no hay nada como ser el actor del momento.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Brays Efe, cuyo nombre real es Brays Fernández Vidal, estudió Comunicación Audiovisual en Madrid. Tras dedicarse durante un tiempo a la comunicación, el canario decidió dar el cambiazo y pasarse a la interpretación. Se coló en nuestras vidas gracias al mundo de la actuación, cuando en 2016 dio vida por primera vez a 'Paquita Salas'. Desde entonces se ha convertido en todo un fenómeno, llegando a conquistar al mismísimo gigante de Netflix.

De hecho su desparpajo y encanto a la hora de actuar le ha valido un nuevo programa. Y es que próximamente veremos al canario en la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena'. ¿Se le enfadará Paquita Salas cuando le vea dar el cante dando vida a otras estrellas de la canción?