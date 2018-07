El baile, con mensaje, de Manu Sánchez

Con permiso de David Bustamante, esta semana en 'Bailando con las estrellas' (La 1), el humorista Manu Sánchez, merece una mención especial. La semifinal del concurso de baile ha estado de lo más reñida y el gaditano se ha ganado su puesto en la final a golpe de tacón y ¡calzoncillos! Un look con el que dejaba impresionado al público y al jurado. Tras bailar un quickstep vestido de frac, como requiere esta modalidad, Manu y su compañera de baile, Mireya, cambiaron totalmente de look para lanzarse a la pista con un baile urbano. No sabemos qué llamaba más la atención de su estilismo si las plumas de los hombros, el maquillaje, que no llevase pantalones o los tacones XXL.



Foto: Jordi Bardajil.

No sabemos qué le costó más, si aprenderse la coreografía o se capaz de caminar y bailar con tacones sin caerse. Al finalizar su actuación, Manu comentó que estaba "contentísimo, ha sido maravilloso, nos parecía una idea muy divertida, nos lo hemos currado y creo que ha salido muy bien". Mireya quiso explicar que este baile urbano lo suelen bailar chicas y que los pocos chicos que lo bailan también lo hacen con tacones.

"La idea era un hombre bailando en tacones. No hay que darle más vueltas. Estamos en 2018, las etiquetas no tienen ningún sentido y nos apetecía mucho hacer esto", sentenció el humorista, que reconocía que su actuación era "doble o nada" y el quería estar en la final del concurso.

Foto: Jordi Bardajil.

Manu recordó que no era el primero que bailaba con tacones y que Joaquín Cortés, jurado del concurso, ya lo había hecho hacía más de dos décadas. "Me gusta la gente que arriesga. Yo bailaba con una bata de cola y tacones cuando decían que era algo impensable. Hemos evolucionado y el arte es lo que tiene, que se puede hacer de todo. Siempre y cuando con respeto y educación", valoraba Cortés.

"Pero qué piernas tan fantásticas tiene Manu", comentaba Isabel. Y es que el concursante afirmaba ser "el Norma Duval del humor".

Tan contento y seguro se sentía con los taconazos que retó al presentador del concurso, Roberto Leal, a caminar con unos. Hay que decir que el sevillano tampoco lo hizo nada mal.

Foto: Jordi Bardajil.

Otra de las parejas de la noche fue la formada por David Bustamante y Yana Olina. El cantante y la bailarina se marcaron un sensual (y "sexual", según Joaquín Cortés) baile con el que conquistaron al público y al jurado. La pareja derrochó sensualidad al ritmo de 'Crazy in love', banda sonora de la película '50 sombras de Grey' y 'calentó' el ambiente del plató.

Foto: Jordi Bardajil.

Mientras que el ex de Paula Echevarría y su pareja enamoraron a todos, Amelia Bono y su compañero, Rubén, no convencieron. Así que la empresaria se quedó a las puertas de la final, pero su expulsión no le quitó la sonrisa. Amelia estaba emocionada con todo lo que había aprendido y el cariño de sus compañeros.

Foto: Jordi Bardajil.

Finalmente serán Patry Jordán y Rubén, los que estarán en la final junto a David Bustamante y Yana y la pareja formada por Manu Sánchez y Mireya.