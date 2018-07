¡Cómo nos gustan los embarazos de las celebrities! Eso de que nuestros famosos favoritos tengan hijos es algo que nos encanta, y en el caso de Queen B, más aún, sobre todo si se confirma que vuelve a estar embarazada, porque razones hay para que el rumor se haya hecho viral. ¿La razón? La cantante no para de sobarse la tripa en los conciertos de su gira 'On the run tour II', pero lo del último directo ¡ya fue demasiado evidente!

Bien es cierto que, después de 3 hijos (y el último, un parto doble), Beyoncé aún no ha conseguido recuperar el tipín que tenía antes, y puede que los rumores sean infundados sobre si tiene tripita o no (que todo puede ser producto del último embarazo), pero, para muestra, un botón del pasado sábado 14 de julio, en su directo en París:

Gtres

"Esa tripa es del último embarazo", diréis algunos. "Está claramente en los primeros meses de embarazo", diréis otros. Pues bien, el vídeo que veremos a continuación no nos despeja mucho más la duda...

¿Por qué tanto sobeteo? ¿Está dejando caer algo? Ese gesto ya lo hizo mucho más evidente en el año 2011, cuando anunció, tras cantar 'Love on top' en los premios MTV VMA, que estaba embarazada abriéndose la chaqueta y tocándose la tripa ante la estupefacción de medio mundo. La segunda vez (su embarazo de los gemelos Rumi y Sir) lo anunció a través de Instagram... y ahora se ha conocido que en septiembre será portada de la revista Vogue USA, cuando ella lleva años sin conceder entrevistas. ¿Tendrá algo que anunciar?

Tenor

Puede que sí, que sea todo demasiado enrevesado, pero conociendo a la cantante y su marido -el rapero Jay-Z-, a los que les encanta jugar a este tipo de cosas con sus fans y los medios, nunca nada es demasiado enrevesado... ¡Se abren las quinielas!