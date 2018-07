¡Por fin ha llegado el día! Oriana ya no esconde a su nuevo novio. Si hace unas semanas la veíamos llorar por los platós de Telecinco porque su Pablo había roto con ella (una relación que parecía ir viento en popa, hasta se tatuaron juntos), la sonrisa ha vuelto a su rostro. Ella misma confesaba que no iba a pasarse la vida llorando por alguien, así que decidió darse un tiempo prudencial para echarlo todo, y vuelta a la realidad. No para quieta, entre cenitas con amigos, fiesta por aquí y viajecito por allá, Ori tiene mucho tiempo para conocer gente, y así ha sido. ¡No ha tardado en conocer a un chico nuevo que le ha devuelto la ilusión! Os lo contábamos hace unos días, se llama Euyenio y es amigo de Cristiano Ronaldo, y su relación ya está más que confirmada.

En su nuevo vídeo para Mtmad, Ori ha confesado "estoy muy ilusionada la verdad así que el de hoy es un capítulo muy especial" y el motivo no era otro que "porque lo voy a compartir con él y con todos mis amigos", ¿qué pasaba? Pues que se iban al parque de atracciones. "¡Hoy nos volvemos un poco niños! ¡Nos vamos a un parque de atracciones!", escribe.

"¡Me encanta este sitio! No sé si os lo he contado alguna vez pero me encanta esa sensación de tirarme al vacío y flipo con las atracciones más heavys. ¡Bien de adrenalina para empezar el verano! Aunque hay algunos que se hacen un poco de 'caquita' y no quieren montarse en todos", menos mal que la joven ha encontrado a alguien que comparte su ilusión; "Mi gordi no, por supuesto. Mi gordi se sube en todo". ¡Aaaay su gordi!

