La ex concursante de 'GH VIP 5' ha encontrado una nueva meta en la vida y ahora quiere que los demás encuentren la paz interior gracias a ella. Tras una temporada alejada de los medios de comunicación, Daniela se ha reconvertido en coach espiritual y personal e imparte clases de yoga. Aunque no fue una de las concursantes más famosas del reality, su exuberante físico no pasó desapercibido para nadie. En sus talleres Daniela trata la dualidad entre el corazón y la mente, el deseo como adicción, el alma, la mente y el ego y además, complementa las sesiones con unas clases de yogas en las que se trabaja la respiración y postura de los asistentes.

La recién estrenada como coach parece que se toma muy en serio esta nueva faceta profesional y personal y comparte con sus casi trescientomil seguidores en Instagram vídeos explicando cómo preparar sus sesiones y realizando posturas de yoga imposibles para la mayoría de los mortales. Tanto éxito está teniendo que son muchas las ciudades que la esperan para impartir sus sesiones. Madrid, Ibiza, Barcelona o Tenerife han sido algunas de las ciudades escogidas para impartir sus talleres.

Tan encantada está con su éxito y tan mística se está poniendo que hasta se ha tatuado un pentáculo, símbolo de protección en la parte interna del labio inferior.