Cristiano Ronaldo ya no quiere saber nada de España. Bueno, no nos pongamos dramáticos, pero vamos... Está rompiendo con nuestro país de lo lindo. Hace un par de días que Cristiano y Georgina aterrizaron en Italia para comenzar su nueva vida, y es que ahora que el delantero ha fichado por la Juventus le toca empezar de cero en un nuevo país. Pero menudo borrón y cuenta nueva que se está marcando el portugués, según adelantaba la publicación 'El Correio do Manha', y ha podido confirmar Vanitatis con fuentes cercanas al jugador, CR7 estaría estudiando la posibilidad de vender todas las propiedades que tiene en España para cerrar un ciclo, arreglar su problemas con Hacienda y olvidar su pasado en nuestro país.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 17, 2018 at 10:38am PDT

Entre las propiedades que pondría a la venta está su mansión de La Finca (Pozuelo de Alarcón, Madrid) y que hemos visto en numerosas ocasiones gracias a las constantes publicaciones de la pareja en Instagram.

El mismo medio asegura que la propiedad, que el portugués compró en julio de 2010, estaría a disposición de un futuro comprador que esté dispuesto a desembolsar varios millones... ¡Cristiano pagó 4,9 millones de euros por ella! Además, podría estar dándole vueltas a la posibilidad de poner a la venta un bloque de edificios que posee y con el que querría haber convertido en hotel.

La nueva vivienda de Cristiano, situada en Strada San Vito Revigliasco, en plena colina de Turín., según confirma el Diario As, parece ser una fabulosa villa de 1.000 metros cuadrados, de los cuales 200 están destinados a ocho dormitorios repartidos en tres plantas, una piscina cubierta y otras muchas comodidades entre las que se incluyen dos entradas secretas para garantizar que su hogar sea un "bunker" de cara a los paparazzis.