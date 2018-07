Anabel Pantoja se sincera en 'Sálvame

La relación entre Anabel Pantoja y su padre, Bernardo Pantoja, no siempre ha sido buena. El hermano de la tonadillera se separó de su mujer, Mercerdes Bernal , cuando Anabel solo tenía 6 añitos, y al parecer su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre. Sin embargo, después de mucho esfuerzo, por ambas partes, su relación padre e hija ha ido mejorando con el paso de los años y ahora están en su mejor momento. Sobre todo después de que el año pasado Bernardo pasase por quirófano debido a una grave infección que provocó que le amputasen un pie. Una operación que le ha cambiado totalmente su día a día.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Anabel ha hablado en 'Sálvame' sobre la verdadera relación con su padre a raíz de que Isaac, alias 'Caballito de mar', comenzara a cuidarle, algo que Anabel no vio con buenos ojos debido a su pasado. La colaboradora sabía que Isaac iba a intentar sacar partido a su relación con Bernardo. La sobrina de la tonadillera no quiere ver ni en pintura al que fuera pareja de Falete pero su presencia en el plató le ha hecho hablar sobre su progenitor.

Telecinco

La joven le ha pedido a su padre que piense "un poquito más" con quién se junta porque aunque no lo crea su familia está a su lado "aunque no sea físicamente todos los días". Un toque de atención que no sabemos si habrá llegado a oídos de su padre.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Paz Padilla ha aprovechado para preguntarle por las veces que ha llorado por él, a lo que Anabel ha respondido: "No me acuerdo". Además, confiesa que recuerda su infancia muy feliz ya que se ha "criado muy bien".

Telecinco

Antes de acabar con el tema, Anabel también le ha puesto los puntos sobre las 'íes' a Isaac. "Deja a las personas mayores que están enfermas y busca un trabajo. No las engañes porque no sabes cómo te va a pasar a ti la vida". Por si fuera poco, 'Caballito de mar' le ha acusado de mala hija y de no preocuparse por su padre. Algo que ya hizo Carmen Gahona en su momento y por lo que ya recibió contestación: "Este ser no va a ensuciar lo que he conseguido con mi padre hasta ahora porque no me da la gana".