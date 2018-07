El sorprendente cambio de imagen de Ariana Grande

Ariana Grande no tiene miedo a arriesgar con su imagen. Hace unos días su novio también se cambió el 'look' y por lo que parece, a la cantante le ha dado envidia. Si su novio se tiñe, ¡ella también! Pero en vez de apostar por un color normal... ¡Se lo ha teñido de rosa! Eso sí, un rosa pastel, nada de colores fantasía. Con el corte no ha arriesgado demasiado, aunque sí ha saneado puntas. Ariana parece tenerlo claro, la melena o está sana o no se tiene, nada de un largo con cuatro pelos sueltos y mal cuidado.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Y aunque parece que a la cara todo le favorece, el teñido no se lo han hecho muy bien... Estrena imagen y ya se le ven las raíces. O el pelo le crece sorprendentemente rápido, o no debería barajar la posibilidad de cambiar de peluquería. O es la última tendencia en peluquería. Aunque el responsable, Josh Liu, ha hecho verdaderas maravillas con la cantante. No olvidemos cuando tiñó de rubio platino a Ariana.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Un 'look' en el que, por cierto, también se le veían las raíces... ¿será entonces una nueva moda? Lo que está claro es que Ariana está guapa se ponga lo que se ponga, se haga lo que se haga en el pelo. Estamos impacientes por saber cómo será su 'wedding look' tras haberse prometido con su novio, Pete Davidson, y ya lucir pedrusco en el dedo. ¿Nos sorprenderá aún más?