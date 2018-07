Michelle Williams ingresada por depresión

Michelle Williams ya reconoció el año pasado que sufría depresión, pero ha sido ahora cuando ha decidido poner remedio a su enfermedad acudiendo a un centro psiquiátrico. Ella misma ha decidido hacerlo público en su cuenta de Instagram, donde ha compartido con todos sus seguidores las dificultades que atraviesa en estos momentos. "Durante años me he dedicado a concienciar sobre la salud mental y animar a los demás a reconocer cuándo es tiempo de buscar ayuda, apoyo y un guía en aquellos que te quieren y se preocupan por tu bienestar. Recientemente he escuchado ese mismo consejo que he dado a miles de personas alrededor del mundo y he buscado ayuda en un estupendo equipo de profesionales. Hoy puedo estar aquí orgullosa, feliz y sana como alguien que continuará siempre predicando con el ejemplo, abogando incansablemente por la mejoría de aquellos que la necesitan. Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar tu vida", rezaba el mensaje.

A post shared by Michelle Williams (@michellewilliams) on Jul 17, 2018 at 12:01pm PDT

Michelle perteneció al grupo Destiny's Child junto a Beyoncé y Kelly Rowland. Ambas iniciaron una gran carrera musical en solitario, pero la de Michelle fue más discreta que la de sus dos amigas, con las que mantiene una estupenda relación. De hecho, volvieron a cantar juntas el año pasado en Coachella, algo que no hacían desde que se celebró la Superbowl de 2013.

Agencias

En relación con su vida personal puede decirse que ha encontrado el amor, pues está prometida con el pastor protestante Chad Johnson, de 40 años.

Pese a su depresión, la cantante tiene la cabeza en su sitio. Tras filtrarse la noticia de su ingreso en una clínica mental, Michelle quiso zanjar el asunto y dar su versión a través de su cuenta de Instagram, y así evitar rumores y datos inciertos. Sin embargo, no es la primera vez que le sucede. Ya en el programa 'The Talk' reconoció que aún cuando el grupo seguía unido, ella ya sufría depresión: "es curioso, formaba parte de uno de los grupos musicales femeninos que más ha vendido en toda la historia, pero era incapaz de salir de la depresión", decía. Ahora solo queda esperar a que se recupere y resurja de sus cenizas.