El extronista Fede Rebecchi, y ex de Ylenia, ¡se ha graduado en Derecho!

The best day of my life🎉🎓🇮🇹 Grazie a tutti i presenti per aver condiviso con me uno dei momenti più belli della mia vita,e grazie a tutti per i complimenti❤🎓🎉 #Graduationday #giurisprudenza #proudofmyself #nopainnogain.

A post shared by FEDE REBECCHI ️️ ️️️️️️️ (@fede_rebecchi) on Jul 17, 2018 at 8:16am PDT