Curso nuevo, caras nuevas. 'Operación Triunfo' es como el instituto en el que cada año cambiabas de clase con nuevos compañeros y nuevos profesores. El talent-musical está ultimando todos los detalles para su nueva edición y si hace unos días se cerraba el casting, ahora conocemos que la Academia de 'OT' dice adiós a algunos profesores y ya ha fichado a otros. Los Javis, que a pesar de ser los 'maestros' más populares de la anterior entrega, no continuarán. Javier Calvo y Javier Ambrossi, pareja profesional y sentimental, han explicado los motivo por los que no será profesores titulares de la 'asignatura' de interpretación. Los creadores de 'Paquita Salas' aseguraron que querían centrarse en el cine, donde les "han ofrecido cosas muy locas, grandes aventuras…", dejando entrever que no estarían en concurso.

Los Javis y sus técnicas de aprendizaje, con las que consiguieron sacar las emociones más profundas de los concursantes, conquistaron a los alumnos y a los espectadores, pero... a 'rey muerto, rey puesto', y la pareja ya tiene sustituta. La actriz Itziar Castro toma el relevo de los creadores de 'Paquita Salas' y 'La Llamada'. Su nombre te sonará de la serie 'Vis a vis' y de la película 'Pieles', dirigida por Eduardo Casanova y cuyo papel le supuso la nominación al Goya a mejor actriz revelación. Además, hay que añadir que no hay celos profesionales, ya que Itziar es amiga de Los Javis. La actriz ha participado en la segunda temporada de 'Paquita Salas'.

La relación entre Itziar Castro y 'Operación Triunfo' no es nueva. En las primeras ediciones la actriz formó parte de los coros del concurso. Su voz acompañó a Lorena, ganadora de 'OT 2006', el día que la concursante se proclamó vencedora y años más tarde, en 2010, también acompañó a la cantante cuando se presentó al concurso para representar a España en Eurovisión (que finalmente no ganó).

Aún así, Calvo y Ambrossi podrían seguir ligados al concurso, no como profesores titulares, sino para impartir algún taller especial o visitar a las nuevos aspirantes. Por otro lado, la productora del concurso y de la directora de la Academia, Noemí Galera, es contar con la mayor parte de los profesores que estuvieron en 'OT 2017'.