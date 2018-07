Otra cosa no, pero Bea y Rodri vergüenza, poca... La pareja no se corta un pelo a la hora de hablar de su vida privada y lo comparten todo con sus seguidores, así que ahora que tienen un 'problemilla', han decidido contárnoslo a través de su nuevo capítulo en 'Rodéanos', para Mtmad, y así hacernos partícipes de la situación. Se han 'puesto serios' y han contado los detalles más íntimos por los que su vida sexual... no va precisamente bien. Según cuentan, el principal motivo por el que sus relaciones íntimas ya no son lo que eran es la desgana y la poca iniciativa por parte de Bea. En una terapia de pareja, ambos se han sincerado y han contado lo que sienten.

"Ella siempre me decía que con otras parejas el sexo era muy importante", confiesa Rodri, pero ella lo tiene claro "pues quizá contigo sean importantes otras cosas". "Tú alguna vez me has dicho que antes lo hacías 2 o 3 veces al día y, ahora que estás conmigo, a lo mejor lo hacemos una vez a la semana", añade un Rodri indignado.

Además, asegura que pone muchas excusas, asegura que Bea le dice; "Si no me buscas tú, yo no te voy a buscar", incluso confiesa que "una vez hice una prueba y estuve mucho tiempo sin buscarla y, al final, me dijo: Oye, ¿estás con otra?".

Bea ha querido contar su versión; "Ahora que no me apetece tanto, ¿qué hago? Va por temporadas y depende, también, de cómo me sienta conmigo misma". "Es por épocas, a veces estoy súper amorosa y otras me desmeleno. Además, tengo que haberme duchado antes, soy muy rara para eso", confiesa.



Además, la pareja ha descrito el que podría ser el principal motivo por el que habrían reducido su actividad íntima: "Bea está malita de los ovarios, tiene uno hinchado y, cada vez que penetro le hago daño", es por eso que "como me duele, me lo pienso más", asegura Bea.

Pero la terapia ha hecho reflexionar a la ganadora de 'Gran Hermano', y se ha atrevido a confesar que en los días posteriores se ha liberado y ha tomado las riendas de la situación. "Hubo un día que tomó la iniciativa y pf...", confiesa Rodri. Además, Bea ha querido mandar un mensaje a todas las mujeres que estén en su posición respecto al sexo: "No tenemos que tener vergüenza ni esperar a que vengan ellos siempre".