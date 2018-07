Parecía que Mayte Zaldívar había pasado página, sobre todo después de pasar por 'Supervivientes', donde concursó también su pareja, Fernando Marcos. Sin embargo, Mayte ni perdona ni olvida. Este 19 de julio se cumplen 12 de la detención de Julián Muñoz por su implicación en el caso Malaya. El exedil de Marbella fue detenido cuando salía de 'Mi gitana', casa donde vivía con su entonces pareja, Isabel Pantoja. Una relación que llenó y llenó páginas de papel couché y también de periódicos, y que provocó el divorcio de Muñoz con Zaldívar. La exconcursante del 'reality' ha hablado en 'Amigas y conocidas' sobre aquel momento en el que su vida cambio drásticamente.

Ahora, Mayte trabaja como cocinera en el gastro-bar de su pareja, que está situado en Marbella. Desde allí ha contado que Jesús Gil fichó a su entonces marido y no a ella para su equipo de gobierno. Vivieron tiempos de abundancia que acabaron cuando Julián fue detenido, día que recuerda muy a su pesar: "Son recuerdos que me gustaría borrar pero que no se puede".

Inés Ballester le ha preguntado por la cantidad de 1,7 millones de euros que no devolvió. Zaldívar ha explicado que sí que lo pagó pero lo hizo en cárcel, y "si creéis que con el tiempo que he pasado en la cárcel no lo he pagado pues lo siento". Recordemos que estuvo 2 años y medio en prisión, 6 de ellos en compensación por los 1,7 millones de euros.

A pesar de mantener un perfil bajo, la exmujer de Julián Muñoz ha vuelto a dar caña a la tonadillera, a la culpa de su separación, y a la que asegura que no perdonará nunca. "Con ella ha habido un antes y un después pero no voy a perdonarla, es mi única enemiga", ha sentenciado. Isabel Pantoja "me hizo daño y me partió la vida y ella me la rompió y a mí me robó la mía", señala. Además, no puede olvidar que "se metió en mi casa con mi familia" en vez de quedarse en "su cortijo con mi marido".

En cambio, a su ex sí le ha perdonado, aunque como "hombre no", y ahora lo que desea es que "disfrute de sus hijas, nietos y amigos". El que hoy por hoy califica como su "difunto marido" cree que ha pagado ya suficiente "pero es el padre de mis hijas".