Tania Llasera ha decidido romper con su pasado. La presentadora está en plena mudanza, con todo lo que eso conlleva si además te toca hacerla con niños... Cajas para arriba, cajas para abajo, decidir qué llevarte y qué tirar, qué es lo realmente útil y qué son solo trastos... En definitiva, una comedura de cabeza. Así lo ha demostrado en su último capítulo para Mtmad, donde Tania Llasera nos cuenta que no sabía qué hacer con algo muy especial de su vida... ¡Sus diarios! "Escribo diarios desde que era niña. Mi abuela me regaló uno cuando tenía 6 años y desde entonces no he parado de escribir. Los guardo todos. Ahí están todos mis secretos, mis primeros amores, mis primeras crisis emocionales... Todo", así que explica que "por una parte quiero mantenerlos pero por otra ya han hecho su uso".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Está en plena limpieza por la mudanza y ha tenido que decidir si llevarse los diarios o acabar con ellos. Aunque lo cierto es que ya los había leído y releído todos, sobre todo cuando tuvo que escribir 'El sexo sentido', los había vuelto a guardar. "¡30 años de mi vida en diarios! Creo que ha llegado el momento de deshacerse de ellos y voy a aprovechar la mudanza para romperlos todos", cuenta.

¡Fuera diógenes emocional! Así lo considera ella, porque "escribes un diario cuando estás mal, no cuando estás bien", y asegura que "no puedo más". Así que ha cogido los 15 diarios que conserva desde entonces, y los ha roto todos.

Uno de los diarios, incluso, lo ha roto con más placer que los demás... "Este es el diario de quien me rompió el corazón", confiesa mientras lo rompe página a página con un disfrute máximo.

Sin duda, Tania Llasera ha vivido un momento de lo más placentero rompiendo con su pasado, y es que ella misma asegura que a su nuevo hogar solo va a llevarse lo realmente importante.