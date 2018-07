Los Mohedano han vuelto a la carga contra Rocío Carrasco. El marido de Gloria Mohedano y tío de Rociíto ha roto su silencio. El susodicho ya dejó claro de qué lado estaba durante el enfrentamiento judicial entre sus sobrina y Antonio Flores. Ahora vuelve a mandarle un claro y cortante mensaje a Rocío. "No veo lógico que unos niños se críen sin una madre, sobre todo David", declaraba. José Antonio tiene asumido que ella "no quiere nada con nosotros", aunque afirma que ellos no tienen "ningún tipo de problema. Que ella haga su vida, que sea feliz y nosotros intentaremos ser felices nosotros", sentenciaba.

Según sus declaraciones, no le importa tanto que su sobrina haya cortado toda relación con ellos, más bien está preocupado por la tensión y la mala relación que hay entre Rocío Carrasco y sus hijos, Rocío y David, fruto de su relación con Antonio David Flores. "Se debe de hacer todo lo posible por conseguir que se pueda solucionar, porque por muy graves que pasen las cosas, entre padres e hijos no pueden llegar al punto donde han llegado", decía José Antonio.

José Antonio ha reforzado con sus palabras lo que ya dijo su mujer, Gloria Mohedano, sobre su sobrina durante la inauguración de la terraza de su hermano Amador Mohedano: "Por parte de mi sobrina me gustaría que se pudiera solucionar. Lo de mi Rocío y mi David (en referencia a los hijos de Rocío Carrasco) para mí es más importante que el museo".

Parece que los Mohedano, aunque con cierta reticencia por la distancia que hay con Rocío, intentan un acercamiento. Al menos, entre su sobrina y sus hijos. Mientras tanto, Rocío sigue afincada en su silencio.