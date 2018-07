El último episodio de 'Belén a bordo' ha juntado a Belén Esteban y David Cantero en un mismo coche. La presentadora y la estrella de informativos compartieron opiniones sobre el machismo, la reina Letizia y la familia. Aunque si hubo algo que captó la atención de Miguel, la pareja de Belén, fueron los piropos de Esteban a Cantero. La colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, no lo dudó y se lanzo a piropear a su invitado: "Eres un presentador muy guapo", dijo con una sonrisa.

David, con modestia, bromeó: "Le robo las cremas a mi mujer. Me cuido... No te imaginas las cosas que recibo de fans. Desde chicas jovencitas, a señoras, a chicos...", señaló Cantero. Muy enamorado, y para que Miguel no sintiera celos, David quiso mencionar a su esposa: “Estoy enamorado de mi mujer. Llevo 20 años con ella y estoy feliz y encantado. Tenemos suerte de que ahí siga el deseo y la pasión”.

Las estrellas de Telecinco también entraron en un debate sobre el posible machismo que se vive en televisión. “Al hombre se le exige menos presencia física que a las mujeres en televisión. En informativos es verdad que no vale sólo ser guapo”, afirmó David. Con mucho más humor, David bromeó sobre la habilidad de Belén al volante: “He hecho cosas muy peligrosas, pero no tanto como subirme contigo al coche”.

La anécdota que sorprendió fue la relativa con Letizia: "Coincidí un año y pico con Letizia, era una tía simpática y buena compañera". El presentador también habló de su familia: “Yo no quería tener hijos y tengo 3. Me cambiaron la vida. Uno de ellos está en el ‘Programa de Ana Rosa’. Intento inculcarles la humildad y que se busquen la vida”. Esto último, algo que intenta hacer Belén con su hija Andrea, que estos días cumple 19 años.

El tono serio llegó con la dura vida de Cantero: "Mis padres no me pudieron ayudar y me tuve que buscar la vida, he currado mucho desde pequeño. Con 14 años tuve mi primer trabajo", confesó. Otra declaración que sorprendió fue sobre sus gustos musicales: "No me gusta el reguetón pero lo respeto".

El presentador también habló de su peor momento, que fue durante el informativo del accidente de Spanair: "Estuve en directo 9 horas. El comandante era íntimo amigo de mi hermano. A veces tienes ganas de llorar pero te lo tienes que tragar", reveló. Finalmente, David le dedicó unas dulces palabras a Belén: "Eres natural, simpática y algo tienes cuando tanta gente te quiere". Esteban, encantada, le devolvió el piropo: "Es un tío estupendo, con él pudimos hablar de todo”.