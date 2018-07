Elena Furiase ya se encuentra casi en el tercer trimestre de su embarazo. Aunque tiene ganas de cogerse vacaciones, la hija de Lolita Flores no para de trabajar. Hace unos días estuvimos con la actriz en Madrid durante la presentación de la nueva campaña de publicidad del agua Font Vella, en la que ha participado junto a la cantante Rozalén, que ha versionado la canción 'A quién le importa' de Alaska como banda sonora del anuncio. Esta campaña lleva por título ‘Yo soy así’ y colabora con la plataforma Eres impulso, dedicada a fomentar el emprendimiento social femenino. Es una campaña que pretende mostrar la diversidad, y sobre todo, reivindicar la libertad de la mujer frente al 'qué dirán' que nos somete a tantas ataduras.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Agencias

Elena, ¿contenta de participar en esta campaña?

Me ha encantado. Creo que las mujeres hemos ganado mucho.

¿Cómo te encuentras?

Estoy muy bien y feliz, aunque hace mucho calor ya en Madrid...

Ya casi estás en el tercer trimestre, pero no has engordado mucho.

Yo creo que no. En kilos debe de rondar unos nueve. He cogido los justos.

¿Y sabéis ya el sexo del bebé?

Todavía no lo sabemos con seguridad, pero nos han dicho que podría ser niño. Era lo que yo quería. Pero si al final es niña, yo la más feliz de la vida. Yo creo que en septiembre, cuando me haga la próxima ecografía, lo sabré.

Elena junto a su novio, Gonzalo Sierra Instagram

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Y ya barajáis nombres?

No vamos a decidir nada hasta que no le veamos la carita, pero lo que tenemos claro es que no vamos a repetir nombres de la familia.

El embarazo entonces lo llevas bien.

Sí, aunque he tenido muchos cambios emocionales y momentos de incertidumbre.

¿Te lo imaginabas así?

Hay cosas que sí y otras que no.

¿Estás teniendo antojos?

No muchos. Solamente las patatas fritas de bolsa.

¿Tu novio, Gonzalo Sierra, y tú, os vais a ir a vivir juntos o vais a seguir en casa de Lolita?

Nos vamos a vivir solos.