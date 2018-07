En 2006 fue coronada Miss España y era una jovencita de solo 18 años. Ahora es toda una mujer y, sobre todo, feliz porque ha cumplido el sueño de ser madre junto a su marido, Sergio Sánchez, futbolista del Espanyol. A Elisabeth Reyes se le cae la baba cuando habla de su hija, Adriana, de solo 15 meses. De su familia, de su carrera profesional, del estupendo tipazo que se le ha quedado después del embarazo y, sobre todo, de sus planes de futuro, hablamos con la guapa malagueña mientras encontrábamos las mejores gangas. ¿Quieres saber qué nos contó?

Foto: Francisco Manuel Navarro

En esta imagen la modelo luce vestido de Amitie (69,99 €), ahora 48,95 €; pulsera de Gloria Ortiz (29 €), ahora 17,40 €; pendientes de El Corte Inglés (9,95 €), ahora 4,95 €; y bolso de Gloria Ortiz (c.p.v.).

Como no podía ser de otra manera, primero hablamos de moda y los descuentos que hay que aprovechar en estos días, algo que ella controla a las mil maravillas gracias a su profesión. Y, por supuesto, de su otra gran pasión, su pequeña Adriana, que la trae loca.



Hoy hemos venido a las rebajas de El Corte Inglés contigo, ¿ya las has disfrutado?



Pues la verdad es que no, porque he estado de vacaciones en Ibiza con mi marido y con mi hija. Espero disfrutar un día entero de las rebajas, ahora es que he pasado de comprarlo todo para mí a comprarlo todo para mi hija, porque se me van los ojos hacía la ropa para ella.

¿Con qué tendencia del verano te quedas?

El 'look' étnico.

¿Cómo han ido las vacaciones?

Muy bien. Hemos estado en Ibiza, donde vamos todos los años porque tenemos muy buenos recuerdos. Pero ya se han acabado porque Sergio ya se ha tenido que incorporar al equipo por la pretemporada. Yo ahora aprovecharé para estar en Málaga con mi familia.

Este es el primer año que Adriana ha podido disfrutar más de la playa.

Teníamos muchas ganas de que llegara ese momento porque no sabíamos cómo iba a reaccionar cuando tocara la arena y el mar. No quería que la sacáramos del agua. Ha disfrutado mucho.

Cuando nació contaste que era una niña muy tranquila...

Pues ahora es un poco torbellino, no para. Desde hace unos meses, está trasteando todo el día: se sube encima de la mesa, del sofá... ¡Y eso que todavía no anda! Ha descubierto que a todo llega gateando, y no quiere andar.

Adriana tiene 15 meses, ¿pensáis en darle un hermanito?

Queremos que no se lleven mucho tiempo. Mi marido está loco porque sea ya. Sergio quiere tener cuatro hijos. Ahora que me he recuperado, me he asentado en Barcelona y estoy empezando a trabajar, me cuesta pensar en otro embarazo porque conlleva mucho.

¿Seguiréis en Barcelona?

En principio, sí. Allí estamos muy a gusto. Además, Sergio es de Barcelona y tiene toda su familia allí. Eso ayuda mucho, no como cuando estuvimos en Rusia.

Foto: Francisco Manuel Navarro

La modelo lleva blusa de Amitie (29,99 €), ahora 20,95 €; bermudas de Southern Cotton (25,99 €), ahora 19,99 € y bolso de Amitie (49,99 €), ahora 34,95 €.

Con semejante cuerpazo, cualquiera diría que es madre de una niña de 15 meses. ¡Está guapísima! Pero, como ella misma reconoce, le costó lo suyo recuperar su peso. A continuación nos confiesa cómo lo consiguió. ¡Toma nota!

Dices que te ha costado mucho recuperarte del embarazo.



No es fácil. La gente piensa que nosotras tenemos hijos y al mes estamos estupendas. Y no es así. Cuesta mucho y hay que esforzarse con dietas y trabajo físico. Todo lleva su tiempo. Ahora estoy bien y en el trabajo va rodando todo porque he empezado a desfilar otra vez después de un tiempo. Pero Sergio está como loco por tener otro hijo...

¿Cómo ha sido esa recuperación?

No hay un secreto. El embarazo lleva su tiempo y, por mucho que una quiera, el cuerpo tiene que volver a su sitio. Y eso tarda de cuatro a seis meses para que se produzca.

¿Y qué has hecho en ese tiempo?

He intentado cuidar la alimentación, pero nada al límite porque soy una mujer a la que le gusta comer y tengo mis caprichos.

Foto: Francisco Manuel Navarro

Eli lleva una camisa de Síntesis (79,99 €), ahora 55,95 €; pantalón de Southern Cotton (29,99 €), ahora 25,99 €; bolso de Gloria Ortiz (59 €), ahora 41,30 €; zapatillas de Gloria Ortiz (49,99 €), ahora 29,99 €; y pulsera de Gloria Ortiz (29 €), ahora 19,99 €.

También abordamos el tema del matrimonio. El suyo con Sergio Sánchez marcha a las mil maravillas, por eso está feliz con el próximo enlace de dos de sus mejores amigas: María José Suárez y Elena Tablada. ¿Qué nos contó al respecto Elisabeth Reyes?

Llevas cuatro años casada con Sergio, ¿qué balance haces?

Nosotros desde el principio estuvimos muy bien. Llevamos cuatro años casados y dos de novios. En total seis años y sigo igual de enamorada que el primer día. No hay un secreto, simplemente amor y respeto. Somos felices.

La que se casa este año es una de tus mejores amigas, María José Suárez...

Sí, el 21 de agosto en Grecia. Nos pusimos todas de acuerdo para quedarnos embarazadas y ahora se ponen de acuerdo para casarse.

Sí, porque Elena Tablada también se casa, no te perderás la boda en La Habana...

Yo desde luego pienso ir, mi marido no sé si podrá porque lo tiene más complicado por su trabajo...

Con Elena has coincidido en Ibiza este verano.

Tenemos una bonita amistad. El año pasado también estuvimos con ella y Javier en Ibiza. Están felices los dos y su chico es maravilloso. Se compenetran muy bien y proyectan mucho amor. Son una pareja ideal.

Foto: Francisco Manuel Navarro

Por último, Elisabeth lleva una camiseta de Síntesis (69,99 €), ahora 41,95 €; pantalón de Amitie (29,99 €), ahora 20,95 €; y zapatos de Gloria Ortiz (59,99 €), ahora, 47,95 €.

Y por último, nos reveló sus anhelos más íntimos como madre, hija y esposa.

Siempre has estado muy unida a tu madre y a tu hermano –su padre falleció–, ¿te cuesta mucho estar separada de ellos?

Ahora mucho menos que cuando vivía en Kazán, Rusia. Ahora vivimos en la misma península y no se tarda nada de Barcelona a Málaga. Nos vemos bastante.

¿Te gustaría que tu hija siguiera tus pasos como modelo?

Yo no la voy a obligar a nada. Que sea lo que quiera. A mí nadie me obligó a ser modelo y gracias a Dios mi familia siempre me ha apoyado. Por eso he sido muy feliz. Yo nunca he tenido un problema en mi casa por elegir esta carrera y haberme presentado a Miss España.

Has cumplido el sueño de ser madre, ¿te quedan muchos por cumplir?

Hay que ser feliz día a día.

