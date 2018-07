Hay veces que solo salgo al jardín a poner mis pies descalzos en la hierba... Sometimes I just go out to my yard to ground my feet on the grass... . . . . . . . . . . . . . . #grounding #nature #naturaleza #conectando #connecting #conciousness #zen #nofilters #nofiltersneeded #sinfiltros #sinmariconadas #nofiltersneededforthisbeauty #weareallone

A post shared by Arturo Requejo (@arturormoficial) on Jul 19, 2018 at 10:08am PDT