La 'influencer' de Instagram ha decidido hacer público el tema de "cuernos" de su marido. La ex tronista ha compartido en sus redes sociales la persona con la que su marido se pasa horas al teléfono. Y es que tras una pequeña investigación Gorro a puesto nombre y cara al sujeto que capta la atención de su marido. Ezequiel, por su parte, no niega nada y reconoce los hechos: "Sí, cariño. Te meto los cuernos", sentencia mientras come tranquilamente.

Pero, ¿quién será? La persona que ha destapado todo ha sido Dani Martínez, que ha compartido con todos los muchos likes que el futbolista le dedica cuando sube fotografías. "Gorro, no es por cizañar, pero alguien quiere llamar mi atención", comentaba con humor.

Está claro que Tamara Gorro y Ezequiel Garay se toman las cosas con mucho humor y, como el show de Martínez reza, aplican el "no os preocupéis" en su vida.

Ejemplo del espíritu alegre de la pareja son sus últimos mensajes: "Nunca dejemos de sonreír, mi vida. La complicidad y la alegría hace que cada día sea inolvidable", escribían con motivo de su aniversario, demostrando que son una pareja la mar de enamorada.